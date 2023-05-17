الخارجية التركية تستدعي السفير الألماني بسبب مداهمة مكتب صحيفة صباح في فرانكفورت

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الألماني لدى أنقرة عقب مداهمة الشرطة الألمانية لمكتب صحيفة "صباح" التركية بولاية هيسن.

وقالت الوزارة، في بيان، إن سبب استدعاء السفير هو "الاعتقال غير المبرر لممثلي مكتب الصحيفة في فرانكفورت من جانب الشرطة الألمانية".

وفي المقابل، صرح الادعاء العام الألماني، المختص بالواقعة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن المداهمة لم تسفر عن القبض على أحد.

وذكر الادعاء في بيان أن الادعاء في مدينة دورتموند والشرطة قاما بتفتيش مسكني صحفيين "46 و51 عاما" في مدينة مورفلدن-فالدورف في جنوب هيسن على خلفية مداهمة مكتب الصحيفة.

وأفادت بيانات جهات التحقيق في ألمانيا بوجود اشتباه في "نشر خطير لبيانات شخصية" كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، وأشارت إلى تحريز وسائط تخزين وأدلة ثبوت أخرى أثناء عملية المداهمة، ورفض المحققون الإدلاء بمزيد من المعلومات بسبب استمرار عملية التحقيق.

وكتبت الخارجية التركية في البيان أن الصحفيين الاثنين وقعا ضحية لبلاغ لا أساس له قدمه ضدهما أحد أعضاء منظمة جولن. وتتهم السلطات التركية حركة جولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة في يوليو 2016، وتصنف هذه الحركة على أنها منظمة إرهابية.

وقالت الوزارة إن وقوع هذا الحدث مباشرة بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية كان "عملا متعمدا".

كان مراسل وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقل عن مصادر في صحيفة "صباح" القول إن الشرطة الألمانية، عقب مداهمتها لمقر الصحيفة، اعتقلت ممثلها في ألمانيا إسماعيل أرال، ومدير أخبار مكتبها في فرانكفورت، جميل ألباي.