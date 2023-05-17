فاركو يحدد سعر بيع محمود حمادة في انتقالات الصيف

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قال عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو، إن هناك بالفعل أنباء عن مفاوضات نادي الزمالك والرغبة فى التعاقد مع محمود حمادة لاعب الفريق، بعد التألق خلال الفترة الأخيرة والانضمام لمنتخب مصر.

وأضاف عاطف حنفي فى تصريحات تليفزيونية:" نسمع عن مفاوضات الزمالك مع محمود حمادة ونقدر ثمنه بـ 40 مليون جنيه".

وأضاف:" بالنسبة للأسعار الموجودة فى السوق خلال الفترة الحالية، بالطبع محمود حمادة بيعه من نادي فاركو لا يقل عن 40 مليون جنيه".

وواصل:" النادي لا يقف أمام طريق أى من لاعبيه، وإدارة النادي إذا وجد عرض رسمي سندرسه".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تعادل أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين لمثلهما.