تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين برئاسة محمود كامل، بالتعاون مع «مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة»، لقاءً تضامنيًّا بالتزامن مع ذكرى مرور ٧٥ عامًا على «نكبة فلسطين» تحت عنوان «للقدس سلامًا... فلسطين في فكر طه حسين»، وذلك يوم السبت 20 مايو الساعة السابعة مساءً بقاعة «حسنين هيكل» بمقر نقابة الصحفيين.

يشارك في اللقاء المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس، عبر تطبيق «زووم»، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر وعميد كلية العلوم الإسلامية، والأديب يوسف القعيد، ووزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم، وبمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية (كورال عباد الشمس)، ومساهمة شعرية للشاعر أحمد الصارم.

ويتحدث في الندوة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ود. جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة»، ويقدم الاحتفالية الإعلامي حسن فودة.