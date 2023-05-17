نائب محافظ المنيا يوجه بدراسة إدراج بعض باستكمال أعمال الرصف للطرق

أجري الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية، بعدد من قري مركز المنيا، لمتابعة الخدمات العامة والمشروعات التنموية وذلك ضمن جولات نائب المحافظ الميدانية لمتابعة سير العمل بالقري والمراكز وحل كافة المشكلات والمعوقات.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة النائب على بدوي عضو مجلس النواب، عبد الظاهر محمد نائب رئيس مدينة المنيا وعدد من الجهات المعنية.

وخلال الجولة، وجه نائب المحافظ بدراسة طرح طريق صفط الخمار «المؤدي لطريق الخريجين والمتبقي به 6 كم، لإدراجهم لاستكمال أعمال الرصف، كما كلف الوحدة المحلية بتمهيد ورفع كفاءة الطريق المؤدي للقرية، والتنسيق مع مديرية الري لرفع المخلفات بمحيط الترع عقب إنهاء أعمال تبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

كما تفقد نائب المحافظ طريق طوه- تله، حيث وجه الوحدة المحلية بإعداد دراسة عاجلة بالتنسيق مع رؤساء شركات المرافق والتي تضم كل من (كهرباء-مياه-غاز)، لسرعة إدراج الطريق للبدء في أعمال الرصف، كما تابع أعمال رفع القمامة والمخلفات على جانبي الطريق بقرية طوه، موجها بالاستمرار في الأعمال، كما شملت الجولة، تفقد الطريق المقترح والبديل لطريق تله الداخلي للقضاء على الازدحام.

والتقى نائب المحافظ، خلال جولته بعدد من المواطنين في قرية طوه واستجاب لطلباتهم باستبدال عمودي إنارة متهالكين بآخرين حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، كما استجاب نائب المحافظ خلال جولته لعدد من الحالات الإنسانية والمرضية العاجلة ووجه التضامن الاجتماعي بدراسة إدراجها ضمن «تكافل وكرامة».