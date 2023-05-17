فتاة تركية تنهي حياتها أسفل قطار بسبب نتيجة الانتخابات

كشفت الإعلامية كريمة عوض، تفاصيل إنهاء فتاة لحياتها أسفل قطار، وهي في سن الـ20 عامًا بسبب الانتخابات التركية، مؤكدة أنها أقدمت على إنهاء حياتها نتيجة حالة الإحباط بعد الانتخابات وما حدث فيها ونتيجتها بوجود جولة الإعادة، خاصة أنها لم تر طوال 20 سنة حاكما لتركيا إلا رجب طيب أردوغان.

وقرأت "عوض"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، المنشور التي كشفت فيها الفتاة التركية سبب إنهاء حياتها، موضحة أنها تعبت طوال السنوات الماضية، وكتبت: "عندي 20 سنة وسرقوا كل شبابي أنا عمري ما أخدت طعم الديمقراطية".

وأوضحت أن هذه الفتاة كانت حزينة بعد الخروج بنتائج الانتخابات التركية 2023، وعدم فوز كمال كليتشدار أوغلو بالانتخابات التركية 2023، مشددة على أن البنت كتبت أنها لم تشعر بأنها حره طوال الـ20 عام الماضيين، وحصلت على الدعم النفسي من قبل طبيب، وذلك بسبب ما تعانيه تركيا من أزمات اجتماعية واقتصادية.