رئيس النواب الأردني: نتطلع لمزيد من التنسيق والتشاور مع أذربيجان

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أعرب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي عن تطلع بلاده إلى مزيد من التنسيق والتشاور مع أذربيجان خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في باكو.

وأكد الصفدي حرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع برلمان أذربيجان خدمة لصالح البلدين الصديقين، والعمل المشترك على تذليل أي عقبات على طريق مزيد من الشراكة والتعاون المثمر.

وقال الصفدي إننا نفخر بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين والتي أسس لها الملك الراحل الحسين بن طلال والرئيس حيدر علييف، وهي تسير اليوم بمزيد من التنسيق والتشاور بين الملك عبد الله الثاني و الرئيس إلهام علييف.

من جانبه، أعرب الرئيس الأذربيجاني عن تقدير بلاده عالياً للدور الأردني الساعي لإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بقيادة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتي أرسى دعائمها الملك الراحل الحسين بن طلال والرئيس حيدر علييف.

وقال الرئيس الأذربيجاني، إننا ننظر بأهمية لمستوى التنسيق المشترك بين برلمان كلا البلدين، وأمامنا آفاق واسعة من التعاون المشترك في مجالات التبادل الاقتصادي والسياحة والصناعات الغذائية والانفتاح على الأسواق الدولية نظرا للميزات التي يتمتع بها الأردن و أذربيجان من اتفاقيات تجارة حرة متعددة.

وتأتي زيارة الصفدي إلى أذربيجان بدعوة من نظيره رئيس البرلمان، وألقى خلالها كلمة في مقر البرلمان بمناسبة احتفالات مئوية ميلاد الرئيس الراحل حيدر علييف.