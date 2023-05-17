مصادر سورية: القوات الأمريكية تسرق مئات الأطنان من نفط الجزيرة

أفادت مصادر سورية، بمواصلة القوات الأمريكية، سرقة ونهب الثروات السورية، حيث أخرجت خلال الساعات الماضية صهاريج محملة بمئات الأطنان من النفط المسروق من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، عن مصادر أهلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية، قولها إن رتلا للاحتلال الأمريكي مؤلفا من 42 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة خرج على دفعات عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال كثف بالتعاون مع ميليشيا قسد المرتبطة به، عمليات سرقة النفط خلال الأسابيع الأخيرة من حقول الجزيرة، متعمدا نقل الكميات المسروقة إلى قواعده في العراق عبر دفعات وبأوقات متقطعة.