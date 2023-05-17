«تصديري الملابس»: أزياء العرض بالمتحف المصري مستوحاة من الحضارة الفرعونية القديمة

أكدت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن أسبوع الموضة هو الأول من نوعه والذي يحدث في مصر، كما أن المشاركين بهم هم مصممين مصريين شباب، ويجب الوقوف بجانبهم.

وأوضحت «لويس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه تم عرض بعض التصميمات من الملابس بقاعة القطن، والذي جاء لتسليط الضوء على القطن المصري، وهناك خطة ضخمة لتطوير قطاع الأعمال وصناعات القطن المصري، مضيفة: «المعروضات كانت جيدة وبتصميمات لمصممين مصريين وكانت جيدة، مفيدة بأن هناك عرض لملابس بالمتحف المصري والتي كانت أبرزها مستوحاه من الحضارة المصرية القديمة.

وأشارت إلى أن العرض للملابس بالمتحف الزراعي تبدأ من الـ11 صباحًا ويعرض 60 عارضًا شاباً، تصميمات لهم من الملابس والحلي، كما أنه عمل شباب مصري وهي أعمال مصبوغة يدويًا وهي صناعة مصرية كاملة، ويجب دعم هؤلاء الشباب، وجاء المعرض بالمتحف الزراعي ليكونوا على الإطلاع بخامات الملابس.