الهند تعتزم خفض دعم الأسمدة خلال العام المالي الجاري

قال وزير الأسمدة الهندي مانسوك ماندافيا، اليوم الأربعاء إنه من المتوقع خفض دعم الأسمدة بنسبة 11% في العام المالي الجاري، الذي بدأ في أبريل الماضي، وذلك في ظل تراجع الأسعار العالمية لمغذيات المحاصيل.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن الوزير القول بعد اجتماع وزاري، إن الحكومة ستنفق 1.08 تريليون روبية (13 مليون دولار) خلال موسم المحاصيل الموسمية؛ للحفاظ على استقرار أسعار التجزئة.

وأضاف أن حجم الدعم، الذي يشمل مخصصات لموسم الشتاء، سوف يبلغ 2.25 تريليون روبية هذا العام مقابل 2.54 تريليون العام الماضي.

وأوضح الوزير، أن الهند وقعت بالفعل اتفاقيات طويلة المدى مع عدة دول تشمل الأردن والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والمغرب وكندا وروسيا؛ للحصول على جزء كبير من متطلباتها من الأسمدة.

ويشار إلى أن الحكومة تستخدم دعم الأسمدة لتعويض الشركات عن بيع منتجاتها للمزارعين بأسعار أقل من سعر السوق.