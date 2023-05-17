وزير الخارجية السوري: دمشق لا يمكن أن تغيب عن أي قمة عربية

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن دمشق لا يمكن أن تغيب عن أي قمة عربية، مشيرا إلى أنه لا توجد خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، الذي ينعقد في مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، كما نقلت وكالة «سبوتنيك».

وقال المقداد: «الأشقاء العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك أي خلافات حول القضايا المتعلقة بدمشق.»

وأوضح وزير الخارجية السوري، أنه يشعر بالارتياح للتحضيرات التي قامت بها الرياض للقمة العربية الـ 32، وقال: «نتطلع لدور عربي فاعل لمساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم»، مشيرا إلى أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عملية العودة.