 الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يرفض دعوة المستشار الأسبق شرودر للاحتفال بذكرى تأسيسه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يرفض دعوة المستشار الأسبق شرودر للاحتفال بذكرى تأسيسه

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:56 ص

رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني دعوة المستشار الأسبق جيرهارد شرودر لحضور الاحتفال بالذكرى السنوية الـ160 لتأسيسه في الأسبوع المقبل بسبب صلاته المثيرة للجدل بروسيا، وسط الصراع الأوكراني.

وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي كيفن كونرت اليوم الثلاثاء "طالما هو على صلة وثيقة بمشعل الحرب والمعتدي هنا، كما اتضح من زيارته للسفارة الروسية الأسبوع الماضي، نحن حاليا ليس لدينا أي شيء مشترك".

وكانت لجنة تحكيم قد رفضت مؤخرا أن يفرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي عقوبات على شرودر بسبب صلاته بروسيا، وهي قضية تسبب في انقسامات لفترة طويلة داخل الحزب الحاكم في ألمانيا.

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