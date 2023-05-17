التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان یسجل نموا بنسبة 41%

قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وسلطنة عمان جمال رازقي، إن التبادلات التجارية بين البلدين في تزايد مستمر وزاد حجم التبادلات بنسبة 41% وبلغ مليار و887 مليون دولار.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، عن رازقي قوله، اليوم الاربعاء، بحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، إن حجم صادرات إيران إلى سلطنة عمان، ارتفع في العام الماضي بنسبة 52% بالمقارنة مع عام 2021.

وأضاف: "بلغت قيمة صادرات إيران إلى عمان في عام 2022 أكثر من 3 ملايين 340 ألف طن من حيث الوزن وأكثر من مليار دولار من حيث القيمة".

وأشار إلى نمو واردات إيران من عمان بنسبة 29% في العام الماضي بالمقارنة مع عام 2021، وبلغ حجم واردات إيران من سلطنة عمان في العام الماضي، 942 ألف طن بقيمة 800 مليون دولار.