أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 200 ألف و590 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 200 ألف و590 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و771 دبابة و7 آلاف و365 من المركبات المدرعة و3 آلاف و166 من النظم المدفعية و562 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و318 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و67 من المركبات وخزانات الوقود، بإلإضافة إلى 417 من المعدات الخاصة و2748 طائرة مسيرة وإسقاط 982 من صواريخ كروز".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.