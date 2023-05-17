دراسة: عدوى البرد توفر مناعة ضد كورونا

تتفاوت نسب التأثر بإصابات فيروس كورونا تبعا لتجاوب الجسم مع الفيروس، وكذا وفقا لمعدلات المناعة الطبيعية منها جراء عدوى سابقة بكورونا، أو المناعة المكتسبة من اللقاحات، لكن دراسة حديثة أظهرت أن كل نوع من المناعة الطبيعية تتواجد ضد كورونا دون أن يصاب المرأ به، بل يكفي أن يكون الشخص تعرض لعدوى سابقة بفيروس البرد العادي حتى تتولد لديه مناعة طبيعية ضد كوفيد - 19.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريق من جامعة هايدلبرغ الألمانية، أجروا تجارب على عينات دم لمعرفة تجاوبها مع فيروس كورونا، ومن ثم وجدوا عينات دم لم يسبق لها الإصابة بكورونا، ولكن لديها ردة فعل من الجهاز المناعي تدل على وجود مناعة طبيعية.

ودرس الفريق، تلك العينات ليجدوا أنها عينات لأشخاص مصابين من قبل بفيروس البرد، ومن المعروف أن فيروس البرد هو من عائلة فيروسات كورونا التي تشمل كوفيد والبرد وميرس وغيرها من الفيروسات.

وتبين للفريق، أن هناك تشابه بين كوفيد وفيروس البرد بأحد مكونات الفيروس يدعي البوليماريز، وهو ما تتذكره خلايا الإنسان المناعية لتعود لمهاجمة نفس الجزيء المشترك بين الفيروسين حين يتعرض الجسم لهجوم من فيروسات كوفيد.

ويعمل الفريق، على الاستفادة من ذلك الاكتشاف لتطوير لقاحات مستقبلية لكوفيد لا تعتمد فقط على مهاجمة التاج الخاص بالفيروس، بل تتخطاه لمهاجمة أجزاء متنوعة من جسم الفيروس.