بدر رجب: هدفي تجهيز لاعبين للاحتراف الخارجي من قطاع الناشئين

قال بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالعودة لمصر المكان الذي صنه تاريخي وإسمي وثقة مجلس الإدارة وفرحة الجماهير .

وأضاف رجب في تصريحات تليفزيونية: " أطالب الجماهير بالدعوات من أجل إخراج لاعبين قادرين على إفادة النادي الأهلي والمنتخب المصري خلال الفترة القادمة من قطاع الناشئين، وتم التواصل معي خلال الساعات الماضية، ولم يكن هناك أي إتصال من قبل ".

وتابع: " تقدمت بإستقالتي منذ 10 أيام وسعيد بمهمتي الجديدة مع الأهلي خلال المرحلة القادمة، وهدفي هو تجهيز لاعبين للاحتراف الخارجي وأيضا تجهيز لاعبين للفريق الأول معتمدا على 3 خطط مختلفة المدة ".

وأتم: " الإجتماع مع المدير الفني للفريق الأول كولر سابق لأوانه لكن من المنطقي أن الفريقين الموجودين تحت الفريق الأول يكونوا بنفس نظام لعب الفريق الأول ".