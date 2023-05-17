وزيرة خارجية ألمانيا: لا يمكن للجامعة العربية أن تتجاهل وحشية الأسد



أعربت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك عن اعتقادها بأن من غير الممكن للجامعة العربية أن تتجاهل وحشية الرئيس السوري بشار الأسد بعد عودة سوريا إلى الجامعة.

وفي أعقاب لقائها مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قالت بيربوك في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء إن المجتمع الدولي أوضح في العديد من القرارات أن هذه "الوحشية موجهة ضد شعبه"، وأردفت أنه من غير الممكن تجاهل هذا الأمر أيضا "في هذا الجوار" مشيرة في ذلك على ما يبدو إلى منطقة الخليج.

كانت الجامعة العربية قررت مؤخرا إعادة سوريا إلى المنظمة التي تضم نحو 20 عضوا في خطوة لتعزيز التطبيع الحالي مع الأسد في المنطقة، وذلك بعد أن تعرض الأسد للعزلة بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلاده في عام 2011.

وتستقبل العاصمة السعودية الرياض بعد غد الجمعة قمة للجامعة العربية يشارك فيها الأسد.

ورأت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أنه لا ينبغي إعطاء انطباع بالتطبيع بدون "خطوات ضرورية من أجل الشعب في سوريا"، ولفتت إلى ضرورة اتباع نهج "خطوة بخطوة".

وكانت بيربوك قالت قبل مغادرتها ألمانيا متوجهة إلى منطقة الخليج إنه يجب ربط " كل خطوة تجاه الأسد بتنازلات ملموسة"، وحذرت من مكافأة الأسد على "أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها يوميا".

كانت تقارير إعلامية أفادت بأن عودة سوريا إلى الجامعة ارتبطت بشروط عديدة منها التزام الحكومة السورية بالسماح بعودة اللاجئين وبدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والحد من تهريب المخدرات إلى الدول المجاورة، وفي المقابل ستدعم الدول العربية إعادة الإعمار في سوريا ماليا وستدعو الدول الحليفة إلى الانسحاب من سوريا.