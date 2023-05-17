خطفت الفنانة منى زكي الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان كان في دورته الـ 76، بإطلالة ساحرة، وظهرت وهي ترتدي فستان ذات ألوان تجمع ما بين الرمادي والوردي.

ومنح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76 النجم مايكل دوجلاس السعفة الذهبية الفخرية، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة.

الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، تستمر من اليوم الثلاثاء إلى 27 مايو الجارى، ويشارك فيها نحو 35 ألف مشارك من حول العالم، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد ثلاث دورات عقدت وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وافتتح المهرجان اليوم بـ فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جوني ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، ويمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق من زوجته السابقة أمبر هيرد، فيلم الدراما التاريخية من إخراج مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.