خبير مصرفي: مؤشر أسعار الذهب المعلن بالبورصة ضرب التسعير العشوائي في مقتل

أكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن مؤشر أسعار الذهب الذي أعلنت عنه البورصة ضرب التسعير العشوائي في مقتل، منوهًا بأن الذهب في البورصة العالمية انخفض لأقل من الـ2000، وهذا الانخفاض في سعر الذهب له أسباب عديدة.

وأوضح «عبدالعال»، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن انخفاض أسعار الذهب جاء بسبب القرار الإجرائي بالسماح لدخول الذهب مع القادمين بدون جمرك، منوهًا بأنه لم يكن موافق على هذا الإجراء، إلا أن القرار كان له حكمة في موازنة السوق.

وتابع: إنشاء صندوق الاستثمار في الذهب خلال الفترة الماضية والإعلان عنه أحد الأسباب الهامة في تراجع سعر الذهب خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تخطى سعره أرقام كبيرة.