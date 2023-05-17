قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، ببراءة حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر وجريدة العمال سابقا، وأحمد حرك المشرف على التحرير، والصحفية صفاء البحار المحررة بالجريدة، من اتهامات نشر أخبار كاذبة ارتباطاَ بنشر الجريدة لتحقيق صحفي في العام 2011 بشأن شبهات تلاعب في التعيينات في مشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة.

وبحسب بيان صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن الجريدة نشرت تحقيقا بتاريخ 21 مارس 2011، بعنوان «مخالفات محاجر البحيرة أمام النائب العام.. 100 ألف جنيه مرتب ممرضة»، وجاء في الخبر تقدم عدد من العاملين بمشروع محاجر البحيرة ببلاغ للنائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود ضد المدير التنفيذى للمشروع، ضد ما أشاروا إليه من تلاعب في التعيينات ومد في خدمة المنتدبين لفترات فاقت الحد القانوني لندبهم.

وأشار البلاغ إلى انتداب المدير التنفيذى مدير الشؤون المالية زوجته من التمريض بمستشفى الصدر لشغل منصب رئيس قسم المخازن متجاوزة 13 موظفا أحق منها لشغله، لتتقاضى 100 ألف جنيه سنويا.

وتقدم المذكوران بدعوى ضد مجاور والصحفيين المدعى عليهما، ونفيا صحة ما نسب إليهما في التحقيق، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات البحيرة التي قضت بعدم اختصاصها، وأحيلت لنيابة استئناف القاهرة التي أحالتها لمحكمة جنايات القاهرة لجلسة اليوم، وعقب استماع المحكمة لمحامي المركز المصري وكيلا عن الصحفية صفاء البحار، أصدرت حكمها ببراءتها من التهم المنسوبة إليها وكذلك براءة السيد حسين مجاور، وطلبت الاستعلام عن واقعة وفاة الأستاذ أحمد حرك رحمة الله عليه.