إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي من 6 حتى 9 يونيو 2024

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أعلنت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، موافقة الدول الـ27 الأعضاء على إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 6 حتى 9 يونيو 2024.

ويشار إلى أن الانتخابات تجري كل 5 أعوام، وتتنافس فيها الأحزاب السياسية في دول الاتحاد.

مع ذلك، بمجرد انتخابهم، ينضم النواب الأوروبيون لمجموعات سياسية في البرلمان الأوروبي.

ويصوت البرلمان الأوروبي، الذي يعد المؤسسة الأوروبية الوحيدة التي يتم انتخابها بصورة مباشرة؛ لانتخاب رئيس المفوضية الأوروبية ويوافق على تشكيل هيئتها.

ولم تشر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد إلى نيتها السعي للبقاء لفترة أخرى في منصبها.