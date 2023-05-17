شولتس يعلن اعتزام بلاده تقديم 10 ملايين يورو إضافية لمجلس أوروبا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اعتزام بلاده زيادة الدعم المالي لمجلس أوروبا.

وخلال مشاركته في قمة مجلس أوروبا في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، أعلن السياسي الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، تقديم 10 ملايين يورو للمجلس، والإسهام الإلزامي الذي تقدمه بلاده.

وقال شولتس: "سنعزز مجلس أوروبا بوصفه حارسا لحقوق الإنسان والديمقراطية، وسيادة القانون في أوروبا بالشكل الذي يجعله قادرا على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية على نحو فعال".

ونوه شولتس، بأن المجلس في حاجة إلى الدعم في مجال الذكاء الاصطناعي أو حماية البيئة.

وبحسب بيانات حكومية، تبلغ ميزانية مجلس أوروبا للعام الحالي 479 مليون يورو تساهم ألمانيا فيها بنحو 44 مليون يورو.

وكان مجلس أوروبا، تأسس في عام 1949 بغرض حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا.



ويعتبر كيانا منفصلا عن الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإن عدد أعضائه يزيد بشكل ملحوظ عن عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي، إذ إنه يضم كل الدول الأوروبية تقريبا.

وانضمت أوكرانيا إلى مجلس أوروبا في عام 1995، وجرى استبعاد روسيا من المجلس بعد حربها ضد أوكرانيا في ربيع 2022، وتعليق عضوية بيلاروس الجار المشترك لكل من روسيا وأوكرانيا، ولهذا شاركت بيلاروس في القمة كمراقب فقط.