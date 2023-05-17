تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب الاتحاد في إنجلترا، حيث مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام مستضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في العاشرة من مساء اليوم، ضمن منافسات الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أعرق البطولات في القارة العجوز.

ودللت مباراة الذهاب على قوة الفريقين بمستوى مميز وقوي للغاية طوال الـ90 دقيقة، قبل أن تنتهي بالتعادل 1-1، ما يحتم على ريال إذا أراد العبور إلى النهائي، أن ينتصر بأي نتيجة إيابا أو يتفادى الخسارة على أقل تقدير ثم يتفوق بركلات الترجيح.

ويدرك ريال مدريد أن مهمته في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية بالنظر إلى سجل السيتي على أرضه هذا الموسم، يتضح أن الفريق نجح في الفوز ب26 لقاء على ملعب الاتحاد من أصل 28 مواجهة خاضها، وتعادل مرة وخسر مثلها.

وسيدخل ريال مدريد مباراة اليوم بقائمة كاملة، رغم الشكوك التي أثيرت حول إمكانية مشاركة كريم بنزيما، قائد الفريق، وإدوارد كامافينجا بسبب الإصابة، غير أن الثنائي شارك بقوة في تدريبات الفريق الأخيرة، وسافر مع الفريق إلى إنجلترا.

ويسعى ريال مدريد لتعويض خسارة لقب الدوري الإسباني، لصالح غريمه التقليدي برشلونة، قبل أيام قليلة، وتحقيق الانتصار في مباراة اليوم لمواصلة الرحلة نحو الحفاظ على اللقب الأهم، والفوز بالبطولة رقم 15 في دوري أبطال أوروبا.

ويعول المدرب الإيطالي لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على قدرات فريقه الكبيرة في تحمل الضغوط واستقبال اللعب بفضل خبرات لاعبي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش مع التألق الدفاعي في المباريات الأخيرة على مستوى البطولة القارية من قبل إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر.

وعلى المستوى الهجومي يعيش البرازيلي فينيسيوس جونيور، ومواطنه رودريجو جويس أفضل أيامهما مع ريال مدريد بأداء مميز وفاعلية هجومية كبيرة أمام مرمى الخصوم، بالإضافة إلى سرعة الثنائي في الهجمات المرتدة والتحول الهجومي، وهو ما قد يعتمد عليه أنشيلوتي؛ خاصة مع الضغط الكبير والعالي المتوقع من قبل مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل مكون من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي داني كارباخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر ودافيد ألابا، وفي الوسط يلعب الحرس القديم توني كروس، لوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي، وفي الهجوم فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس وكريم بنزيما.

على الجانب الآخر، يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بدوافع كبيرة من أجل التأهل لنهائي دوري الأبطال والاقتراب بشكل أكبر نحو تحقيق أول لقب في تاريخ النادي بالبطولة، وكذلك بدوافع الثأر من الفريق الإسباني، الذي أقصاه الموسم الماضي من الدور ذاته رغم تفوقه حتى الدقائق الأخيرة.

ويعول السيتي على عاملي الأرض والجمهور للثأر من ريال مدريد، وسجله المميز على ملعبه، بالإضافة إلى الروح المعنوية الكبيرة التي تسيطر على الفريق بعد العودة من بعيد في سباق الدوري المحلي، وبات على بعد فوز وحيد من تحقيق اللقب، رغم تفوق أرسنال طوال فترات الموسم.

ويحتاج السيتي إلى الفوز بأي نتيحة من أجل ضمان التأهل، والأمر نفسه بالنسبة للملكي، الذي فقد لقب الدوري الإسباني لفائدة غريمه التقليدي برشلونة.

ويدخل السيتزن مباراة اليوم منتشيًا بنتائجه الإيجابية واقترابه من حسم لقب الدوري الإنجليزي بعد تعثره منافسه المباشر آرسنال أمام برايتون بثلاثية.

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من إيدرسون في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كايل ووكر، إيمريك لابورت، روبن دياز ومانويل أكانجي ، وفي الوسط يلعب رودري، جون ستونز، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا وكيفين دي بروين، خلف المهاجم الوحيد إيرلينج هالاند.

وبلغة الأرقام والتاريخ، تقابل الفريقان في دوري الأبطال 9 مرات، انتهت بتفوق السيتي 3 والريال 3 مرات، في ما كان التعادل سيد الموقف في 3 مناسبات.

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إدارة المباراة إلى الحكم البولندي سيمون مارتشينياك.

المثير أن مارتشينياك أدار مباريات لريال مدريد في أربع نسخ من دوري أبطال أوروبا، حقق فيها النادي الملكي الفوز باللقب.