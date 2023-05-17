طرابزون سبور ينتظر العروض الرسمية للتعاقد مع تريزيجيه ويحدد سعر بيعه

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حسمت إدارة نادي طرابزون التركي قرارها بشأن نجم الفريق محمود حسن تريزيجيه، والعروض المقدمة له الفترة الحالية للرحيل للدوري السعودي، حسبما أفاد تقرير صحفي.

ترددت أنباء على مدار الأيام الماضية عن وجود عرضين من جانب الأهلي واتحاد جدة السعوديين للتعاقد مع تريزيجيه.

وفقًا لصحيفة "فوتوماك" التركية، تنتظر إدارة طرابزون سبور الاجتماع مع مسؤولي كلا الناديين وأن تأخذ المفاوضات الطابع الرسمي.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أنه من المتوقع أن يتم حسم صفقة تريزيجيه مقابل 6 ملايين يورو.

وكان طرابزون سبور قد تعاقد مع تريزيجيه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أستون فيلا مقابل 4 ملايين يورو، وسجل الدولي المصري 9 أهداف و صنع 7 تمريرات حاسمة في 37 مباراة رسمية مع الفريق التركي.