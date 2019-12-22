القباج: قضية لاجئين السودان ستطرح ضمن محاور المؤتمر الإقليمي للدول العربية بشرم الشيخ

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية اللاجئين السودانين، ستطرح خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية"، والذي سيبدأ في ٢٣ مايو الجاري على مدار يومين.

وأضافت وزيرة التضامن، في مؤتمر صحفي خاص بالمؤتمر الإقليمي تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية"، يقوم بتنظيمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أن المؤتمر سيناقش قضية الاولى بالرعاية واللاجئين، ومن بينهم لاجئ السودان، وذلك جراء أزمتها الأخيرة، قائلة: "مصر من الدول العربية التي تستقبل لاجئين بعدد كبير، حيث يصل عدد اللاجئين لدينا الى ٨ مليون لاجئ، وقضية لاجئين السودان الشقيق ستطرح بالمؤتمر الإقليمي ضمن قضايا اللاجئين".