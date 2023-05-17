ضياء رشوان: الإخوان يحاولون التسلل داخل المجتمع لكن الطلاق هذه المرة بائن

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الإخوان اعتادوا على المحنة، والمحنة تستغرق نحو 10 سنوات، لافتًا إلى أن أول محنة بدأت سنة 1944 مع بداية اتجاههم للاغتيالات وبدأت السلطة بالقبض عليهم، حتى جاءت ثورة يوليو.

وأضاف خلال استضافته في حلقة خاصة من برنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامية ريهام السهلي عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «الإخوان بدأوا مع ثورة يوليو الدخول للدولة وطلبوا وزارات من عبد الناصر، فلم تستجب لهم الثورة، فلجأوا للعنف، فتعرضوا لهجمة ضخمة من الدولة، وظلوا في السجون حتى 1965، وواجهتهم الدولة بحزم، حتى أخرجهم الرئيس السادات من السجون».

ولفت إلى أن الإخوان طوال حياتهم يعتمدون على هذه المحنة العشرية، لكن في 2013 حدث ما كانوا لا يريدون أن يروه، وهو أن الصدام كان مع الشعب، ورأوا ملايين الشعب تخرج لترفض وجودهم.

ونوه أن «الإخوان دائما كانوا يقدمون أنفسهم طوال حياتهم على أنهم البديل»، مضيفًا: «أي نظام يسقط يقدمون أنفسهم على أنهم بديل بناء على شائعة أنهم يمكنهم ملء الفراغ، وخطأ الإخوان الكبير هو أنهم صدقوا هذه الشائعة، وأنهم يستطيعون تولي زمام الحكم، حتى أعضاء الجماعة خارج مصر لاموا عليهم بشدة».

وأشار إلى أن خطأ الرئيس السادات الراحل وهو أحد الأخطاء الكبرى أنه أخرجهم من السجون، وهذه القيادات التي أخرجها السادات هم الأعنف في تاريخها، وكانوا يطلقون عليهم في الجماعة «تنظيم العشرات» أي الذين قضوا 10 سنوات داخل السجن، وتمكنوا وقتها من التسلل للحياة الجامعية وتكوين شبكة ضخمة.

وشدد على أن «الإخوان الآن يحاولون الرجوع مرة أخرى بشكل شرعي والتسلل داخل المجتمع، لكنهم واهمون ولا يعلمون أن هذه المرة ليست كسابقها، وهذه المرة هي الطلاق البائن بين الإخوان وبين المصريين».