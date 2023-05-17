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خالد عبد العزيز: الزمالك ليس المخطئ الأساسي في أزمة القيد

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 2:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 2:54 ص

علق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، علي أزمة القيد الخاصة بنادي الزمالك خلال انتقالات يناير الماضي.

وقال خالد عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: " لا أرغب العمل في آخر لحظة، وأري أن الزمالك ذهب لملف القيد في اللحظات الأخيرة، والزمالك لديه اتصالات علي أعلي مستوي وأعلم ذلك جيدا وشاهدا عليه في العديد من المرات".

وتابع: " لجنة الاستئناف أكدت علي أن الزمالك لم يخطيء في أزمة القيد الأخيرة".

واختتم تصريحاته قائلا:" الزمالك ليس المخطيء الأساسي، وكان لابد أن يتحرك مسؤولي الأبيض مبكرا في أزمة القيد".


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