خالد عبد العزيز: الزمالك ليس المخطئ الأساسي في أزمة القيد

علق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، علي أزمة القيد الخاصة بنادي الزمالك خلال انتقالات يناير الماضي.

وقال خالد عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: " لا أرغب العمل في آخر لحظة، وأري أن الزمالك ذهب لملف القيد في اللحظات الأخيرة، والزمالك لديه اتصالات علي أعلي مستوي وأعلم ذلك جيدا وشاهدا عليه في العديد من المرات".

وتابع: " لجنة الاستئناف أكدت علي أن الزمالك لم يخطيء في أزمة القيد الأخيرة".

واختتم تصريحاته قائلا:" الزمالك ليس المخطيء الأساسي، وكان لابد أن يتحرك مسؤولي الأبيض مبكرا في أزمة القيد".