قال الفنان وليد فواز، إن تجسيده لشخصية المطلب بن عبدالله والي مصر، في مسلسل رسالة الإمام، كان تحديًا كبيرًا بالنسبة له، لافتًا إلى أن هذه الشخصية لم تتوفر عنها معلومات كثيرة في التاريخ كما هو الحال في بعض الشخصيات الموجودة بالعمل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون»، في حلقة عُرضت مساء الثلاثاء من داخل موقع تصوير مسلسل رسالة الإمام، أن الباحث التاريخي للعمل علاء عزمي، ساعده في مده بالمعلومات الكافية عن الشخصية، مؤكدًا أنه يعتاد على تحويل الشخصية إلى لحم ودم في كل أعماله.

وأشار إلى أن دوره في مسلسل رسالة الإمام، يشبه شخصية الزيني بركات مع اختلاف السياق، مضيفًا أنه كان من محبي هذا المسلسل ومتابعيه.

وأوضح أن شخصية المطلب كان يقال عنها أنه داهية سياسية وملم بحروب الشوارع، ومذكور عنه في التاريخ أنه كان في صراع سياسي بينه وبين الجروي السري بن الحكم ولكن بدون تفاصيل، لافتًا إلى أن باقي الشخصية وما هي الإضافة التي سيضفيها على الشخصية كان دوره كممثل.

يُشار إلى المسلسل الذي يؤدي دور البطولة فيه الفنان خالد النبوي، جاء في إطار تاريخي الأحداث الحقيقية لحياة الإمام محمد الشافعي، والصعوبات التي واجهته أثناء محاولته في نشر رسالته.