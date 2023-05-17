ضبط 250 كيلو لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بالجيزة

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتمشيط الأسواق والتفتيش على المحلات والمطاعم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروضات.

ونفذت محافظة الجيزة، من خلال مديريات الطب البيطري والتموين وحي الهرم، حملات في قطاع هضبة الأهرام.

وأسفرت عن ضبط ومصادرة 250 كيلو لحوم ومصنعات دواجن غير صالحه للاستخدام الآدمي، وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وشملت الحملات، قطاع هضبة الأهرام حيث تم تحريره محاضر تموينية لعدم الترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وكثفت المحافظة، أيضا بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام، حيث تم تنفيذ حملات بهضبة الأهرام أسفرت عن ضبط ومصادرة 1900 حالة إشغال متنوعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات كافة.