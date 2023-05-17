قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «مصر تمتلك مقومات لا تمتلكها دول عديدة في العالم مشهورة بسياحة اليخوت، ويأتي لها أضعاف عدد اليخوت التي تستقبلها السواحل المصرية».

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تلك الدول لا تمتلك مقومات الجذب الطبيعية التي وهبها الله للسواحل المصرية.

وأوضح أن «السواحل المصرية لا تتجمد شتاء كما يحدث في أوروبا، كما أن المناخ ملائم لسياحة اليخوت خلال فصل الشتاء في مصر»، مردفا: «التعقيدات الإجرائية والإدارية لم تكن جاذبة بالمرة وطاردة لتلك السياحة».

وذكر متحدث الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات حقيقية على الأرض، في الفترة الماضية، شهدت تبسيطًا واختصارًا في عددها ومدتها، معقبًا: «لمسنا زيادة حقيقية خلال الأشهر الـ5 الأخيرة في عدد اليخوت القادمة إلى مصر».

وأضاف أن صاحب اليخت بإمكان التقدم بطلب للقدوم من أجل الاستمتاع بالشواطئ المصرية وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا، من خلال المنصة المخصصة لذلك.

وقال إن عدد اليخوت التي تأتي إلى مصر يظل أقل بكثير من الإمكانات التي تتمتع بها الدولة، مضيفًا: «اتفقنا على مزيد من التيسيرات المقدمة للسياح أصحاب اليخوت؛ لجذب تلك الفئة التي تتميز بأن نمط إنفاقها كبير، وفي هذا الوقت نحن بحاجة لكل دولار زيادة».

وذكر أن «قطاع السياحة يشهد انتعاشة حاليًا، الأمر الذي يتطلب ضم اليخوت إلى السياحة العلاجية والتعليمية والشاطئية والأثرية»، مؤكدًا أن «مصر من الدول الجاذبة للطلاب من دول العالم، بعد الطفرة التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي المصرية».

وأكمل: «المميزات الطبيعية لدى مصر موجودة ونتفوق فيها على غيرنا من الدول، القصة وما فيها لم نكن نستقبل العدد الملائم من سياحة اليخوت؛ بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة التي تم العمل على تيسيرها بشكل كبير الآن».