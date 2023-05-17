سبيرز على أعتاب ضم الموهبة ويمبانياما

فاز سان أنتونيو سبيرز الثلاثاء بأحقية القيام بالخيار الأول في "درافت" دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين المقرر الشهر المقبل، ما يمنحه أفضلية ضم الشاب الفرنسي الواعد والخارق فيكتور ويمبانياما.

اختير سبيرز الذي أنهى الموسم المنتظم في ذيل المنطقة الغربية بسِجِل 22-60، في المركز الأول في سحب الـ"درافت" الذي يقرر من سيحظى بالخيار الأول في نيويورك في 22 يونيو المقبل.

باستثناء حصول مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، سيكون ابن الـ19 عامًا الخيار الأول.

ينظر الكثيرون إلى الشاب البالغ طوله 2.21 م والمحترف في فريق ميتروبوليتانز 92 في فرنسا، على أنه موهبة خارقة وفريدة ولا يمر إلا لاعب واحد مثله في جيله والأكثر طلبًا كخيار أول في الدرافت منذ ليبرون جيمس 2003.

ومن المتوقع أن يسير ويمبانياما على خطى مواطنه توني باركر الذي حقق مع سبيرز لقب الدوري الأمريكي أربع مرات بين 2003 و2014.

قال لشبكة "اي أس بي أن" في مقابلة من باريس بعد أن عرف هوية الفريق المرجح أن ينضم إليه "لا يمكنني أن أصف ذلك، قلبي ينبض (بسرعة). لقد أحطتُ نفسي بالأشخاص الذين أحب، إنها حقًا لحظة مميزة بالنسبة لي سأتذكرها كل حياتي".

أضاف أنه ينوي القيام بانطلاقة سريعة في "أن بي ايه": "أنا لاعب جماعي، سأبذل قصارى جهدي للفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. سأحاول الفوز بخاتم (البطولة) في أسرع وقت ممكن، لذا كونوا مستعدين".

كان ليبرون جيمس من بين مجموعة من المعجبين بويمبانياما، واصفًا إياه بأنه ليس "فريدًا من نوعه" بل "أشبه بكائن فضائي"، مضيفًا "لم يسبق لأحد أن رأى شخصًا طويل القامة مثله ومرنًا ورشيقًا مثله على الملعب. إنه بالتأكيد موهبة لا تمر إلا مرة واحدة في جيله".

قال المدير العام لسبيرز براين رايت "يتحدث الناس عن موهبة الأجيال، ويفكرون فقط في المهارة في الملعب، لكنها أكبر من ذلك. قدرته على أن يكون زميلًا رائعًا في الفريق، وعلى التفكير في المباراة، والتحديات الفريدة، تراه يفعل أشياء لم تكن حتى لتفكر أن أي شخص يمكن أن يفعلها".

بموجب القانون، فإن الفرق الـ14 التي أخفقت في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، دخلت السحب لفرصة الحصول على أفضل خيار.

قبل أربع سنوات وما قبل، كان لدى الفريق صاحب أسوأ سجل في الموسم العادي أقوى حظوظ لحصوله على الخيار الأول.

لكن تم تعديل قواعد السحب في عام 2019 لموازنة الاحتمالات في محاولة لردع الفرق عن الخسارة عن عمد للحصول على هذا الامتياز.

دخل سان أنتونيو وهيوستن روكتس وديترويت بيستونز السحب بنسبة مماثلة 14 في المئة للفوز.

لكن روكتس جاء في المركز الرابع وبيستونز خامسًا، فيما سيحصل تشارلوت هورنتس على الخيار الثاني وبورتلاند ترايل بلايزرز على الثالث.