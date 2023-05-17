ضياء رشوان: الحوار الوطني في عصر عبدالناصر والسادات كان له عنوان محدد مسبقا

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يجب أن يوضع في سياقه التاريخي، مضيفًا: «وأسترجع مع الجمهور المصري ما حدث في سنوات سابقة، حدث في الرؤساء السابقين عبد الناصر والسادات ومبارك، وكل حوار كان مطروح لهدف».

وأضاف خلال استضافته في حلقة خاصة من برنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامية ريهام السهلي عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الناصر دعا لحوار وطني للقوى الشعبية عام 1962، بعد 10 سنوات من ثورة يوليو، وحضره الآلاف في جامعة القاهرة، وكان هدفه تدشين تحول اشتراكي في الدولة، وإنشاء الاتحاد العربي الاشتراكي، وإصدار وثيقة العمل الوطني.

ولفت إلى أن الرئيس السادات دعا لحوار وطني بعد حرب أكتوبر، وكان هدفه التحول عن الاشتراكية، وأن الاتحاد الاشتراكي لم يعد نافعا، ودعا لإنشاء منابر تتحول بعد ذلك لأحزاب.

وذكر أن «الجديد في الحوار الوطني الحالي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا للحوار، لا يريد إنشاء حزب ولا يوجد حزب ينتمي إليه أو يدعو إليه».

وأضاف: «لا يوجد عنوان محدد قبل إجراء الحوار مثل ما حدث في التجربتين السابقتين، بل دعا الرئيس إلى حوار شامل في أولويات العمل الوطني والإصلاح السياسي تأخر كثيرا».

وأشار إلى أن الأقاويل تضاربت العام الماضي حول من سيشارك ومن لم يشارك، معقبًا: «لكن الحقيقة أنه لا توجد خطة مسبقة ولا قضايا مسبقة، بل ترك المصريين بكل أطيافهم يجتمعون ويقررون ماذا يريدون أن يناقشون، كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية اقتنعت بدعوة الرئيس، ورأتها فرصة لعرض بضاعتها على الرئيس وعلى الشعب».

وأوضح أن القوى السياسية لا تقاس بالضعف ولا بالقوة، معقبًا: «مصر تاريخيا فيها مدارس الفكر والعمل، لا تقاس بعدد المنتمين ليها، ممكن يكونون 4 أفراد أو 4 ملايين، وكل هذه المدارس دخلت الحوار الوطني دون تغيير أفكارها أو آرائها، بل جاءت لتدخل في حوار باعتبار أن كل المصريين تجمعهم عباءة وطنية واحدة».