بونوتشي يعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية عقده مع يوفنتوس

أعلن ليوناردو بونوتشي قائد المنتخب الإيطالي لكرة القدم أنه سيعتزل بنهاية الموسم المقبل.

وأتم المدافع بونوتشي مؤخرا العام 36 من عمره، ويتبقى عام واحد على نهاية عقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وقال بونوتشي عبر قناة نادي يوفنتوس على منصة "يوتيوب" :"عندما أتوقف عن اللعب في العام المقبل، ستكون نهاية حقبة دفاعية، نهاية أسلوب دفاعي على الطريقة الإيطالية."

وكان بونوتشي، الذي شارك في 120 مباراة دولية، ضمن المنتخب الإيطالي المتوج بلقب كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2020) واعتلى منصة التتويج بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات، منها ثماني مرات مع يوفنتوس ومرة واحدة مع ميلان الذي لعب له في موسم 2017 / 2018 .

وسجل بونوتشي المشاركة رقم 500 له مع يوفنتوس خلال مباراة الفريق أمام اشبيلية الإسباني في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وكان بونوتشي، الذي يعرف بأنه واحد من أبرز المدافعين في كرة القدم، ضمن خط دفاع يوفنتوس الشهير الذي كان يضم أندريا بارزالي وجيورجيو كيليني أمام حارس المرمى جيانلويجي بوفون، وقد ساهمت تلك الكتيبة في تتويج يوفنتوس بثمانية ألقاب بين موسمي 2011 / 2012 و2019 / 2020 .

وقال بونوتشي :"هو مصدر للفخر أن تكون مع أبرز النجوم."