خلاف بين جماهير سان جيرمان وإدارة النادي بسبب نيمار

كشفت تقارير إعلامية عن سبب بيان جماهير نادي باريس سان جيرمان الغاضب تجاه إدارة النادي، والتي قررت خلال البيان وقف انشطتهم في مدرجات ملعب حديقة الامراء.

ووفقا لما أشارت إليه شبكة « le10sport» الفرنسية، يعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، هو العامل الأساسي في قرار جماهير الفريق بوقف أنشطتهم، بعد أن قررت إدارة النادي الباريسي إلغاء 450 تذكرة للجماهير التي حاصرت منزل نيمار وهتفت ضده.

وأضافت الشبكة أن هذا القرار أصاب غضب ألتراس سان جيرمان من الإدارة لأنها تضامنت مع اللاعب على حسابهم، على الرغم من تهاون اللاعب نفسه في حق النادي، وقامت إدارة سان جيرمان بإلغاء عدد من التذاكر للجماهير في مباراة تروا بالكأس.

جدير بالذكر أن ألتراس سان جيرمان أصدر بيانا يوم الأربعاء الماضي وقرروا إيقاف نشاطهم في مدرجات ملعب حديقة الأمراء، حيث قالت الرابطة في بيانها:" الأحداث الأخيرة وحالة علاقاتنا المشتركة مع الإدارة تقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا هو الحل الأفضل والوحيد الذي من المحتمل أن يحافظ على مستقبل مشترك".