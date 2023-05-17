رئيس الوزراء: استمرار سريان رخصة تشغيل المصانع لمدة 5 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس اقترح إعفاءات من الرسوم الجمركية والرسوم الإدارية الأخرى، لبعض الصناعات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن تلك الإعفاءات تشمل الصناعات المقامة في المناطق الجديدة، أو الأنشطة الصناعية التي ترغب الدولة في تشجيعها.

وأوضح أن وزير الصناعة مكلف بتحديد عدد من الصناعات والأنشطة، التي يصدر بموجبها قرار التمتع بإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم إدارية كثيرة.

وأعلن عن استمرار سريان رخصة تشغيل المصانع لمدة 5 سنوات بدلًا من الحاجة لتجديدها كل عام، مضيفًا: «صاحب المصنع يعمل بدون أي نوع مشكلات عليه، وأنه كل عام بحاجة لتجديدها».

ولفت إلى إقرار حوافز استثنائية لمشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر، قائلًا إنه من المقرر تفعيل تلك الحوافز لكل المشروعات الاستثمارية.

وذكر أن الحوافز تتضمن رد لـ55% من قيمة الضريبة على الدخل بعد انتهاء المستثمر من المشروع، وإعفاء المعدات والآلات والمواد الخام من ضريبة القيمة المضافة لفترة كبيرة، وإعفاء صادرات المشروع من القيمة المضافة.