خبير إيطالي لـ«الشروق»: باشاغا كان على هامش الحياة السياسية الليبية منذ فترة

اعتبر ماورو انديليكاتو، الصحفي الإيطالي المتخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن رئيس الحكومة الليبية الذي أوقفه البرلمان فتحي باشاغا كان على هامش الحياة السياسية الليبية منذ فترة، ذاكرا أن دوره تقلص بشكل كبير.

وقال انديليكاتو، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، اليوم، إن باشاغا يدفع ثمن فشله في دخول العاصمة طرابلس، كما أن عدم ممارسته السلطة بشكل فعلي ساهم في فقدانه دعم حلفائه في ليبيا وخارجها.

ورأى الخبير الإيطالي، أن خروج باشاغا النهائي من المشهد، قد يفتح سيناريوهات مثيرة لتشكيل حكومة جديدة.

وتابع: "هناك من يتحدثون بالفعل عن أشخاص مقربين من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ليتم تضمينهم في السلطة التنفيذية القادمة".

وصوت مجلس النواب الليبي، أمس، بالأغلبية على إيقاف باشاغا، وإحالته للتحقيق، كما كلف المجلس وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة.

واستبق باشاغا جلسة مجلسة النواب، أمس، بتكليف نائبه علي فرج القطراني، بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.