كونتكت تمول مركبات ومعدات الرياضات المائية وصيانتها حتى 3 ملايين جنيه

أعلنت شركة كونتكت للتمويل، ذراع التمويل الاستهلاكي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، المتخصصة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن توفير حلول تمويلية جديدة لعملائها الراغبين في تملك المركبات ومعدات الرياضات المائية مثل اليخوت والمراكب الشراعية، واللانشات والجيت سكي والقوارب بجميع أنواعها ومعدات الغوص، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تمويل مصاريف الصيانة والإصلاح، بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه.



وأوضحت كونتكت، في بيان صحفي، أن هذه الحلول التمويلية تشمل تسهيلات في السداد تبدأ من 6 أشهر وتمتد حتى 60 شهراً بسعر فائدة تنافسي، حيث تتيح هذه التسهيلات للعملاء تحقيق حلمهم في الحصول على يخت فاخر للاستمتاع بالرحلات البحرية بكل راحة ورفاهية وذلك بهدف تدعيم السياحة والرياضات والأنشطة البحرية في مصر.



وأشار بيان كونتكت إلى أنها تقدم خدمات التمويل المصممة خصيصاً لتناسب طبيعة الأصل الممول واحتياجات ومخططات العميل المالية وذلك من خلال جميع فروع "كونتكت" التي تزيد عن 75 فرعا والممتدة في معظم محافظات مصر بما في ذلك المتواجد منها بمناطق ممارسة سياحة اليخوت والأنشطة والرياضات البحرية، مثل فروع الجونة والغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي والإسكندرية.



ومن جانبه، كشف تامر سمير، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل "عن تقديم هذه الخدمة الفريدة من نوعها في السوق، فالشركة بهدف تلبية طلبات العملاء الذين يبحثون عن طرق ميسرة وسهلة لتمويل شراء وصيانة المركبات ومعدات الرياضات المائية".



وأوضح العضو المنتدب لـ"كونتكت للتمويل"، أن تمويل مركبات ومعدات الرياضات المائية وصيانتها يعد مجالًا واعداً، ويمثل فرصة للاستمتاع بالأنشطة البحرية والتمتع بالحياة الفاخرة التي يبحث عنها أصحاب الذوق الرفيع ومحبي الأنشطة البحرية مثل ، الإبحار والغوص والصيد، مؤكداً تقديم هذا المنتج في السوق، "خدمات تمويل المركبات ومعدات الرياضات المائية" بأعلى مستويات الجودة والاحترافية وبأسهل وأسرع الإجراءات.



وأشار سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ لمجموعة كونتكت المالية القابضة، إلى "تفرد شركته بتوفير هذا المنتج الفريد من نوعه في السوق المصري، وذلك من منطلق إدراكنا بأن المركبات ومعدات الرياضات المائية تمثل استثمارًا كبيرًا وأن العملاء يحتاجون إلى شريك تمويلي يثقوا به ويمكنهم الاعتماد عليه لتلبية جميع احتياجاتهم".



وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة "إلى أن طرح ذلك المنتج جاء بفضل المتابعة المستمرة لاحتياجات السوق، مؤكدا الاستمرار في توفير حلول مبتكرة ومتفردة لعملاء المجموعة.



واعتبر زعتر: "تمويل مركبات ومعدات الرياضات المائية مثال ممتاز على الفرص المتاحة في السوق المصري وتلاقي رؤى القطاع الخاص والاقتصاد الوطني حيث يدعم هذا المنتج السياحة والأنشطة البحرية ونأمل أن يسبب رواجاً في الأنشطة السياحية المتعلقة بالرياضات البحرية".