اجتماعات تحضيرية على المستوى الوزاري تمهيدا لعقد القمة العربية في جدة

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عقد الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري تمهيداً لعقد القمة العربية، في دورتها الـ32 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، التي تعقد بعد غد الجمعة.

كما عُقدت عدة لجان وزارية معنية ببعض قضايا المنطقة متمثلة في اللجنة الوزارية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية، برئاسة السعودية، وعضوية مصر والإمارات والبحرين والأمين العام للجامعة العربية.

كما عقدت اللجنة الوزارية مفتوحة العضوية لدعم فلسطين برئاسة الجزائر، وعضوية فلسطين ومصر والأردن وقطر ولبنان والمغرب وموريتانيا، واللجنة الوزارية المعنية بالتدخلات التركية برئاسة مصر وعضوية الإمارات والسعودية والبحرين والعراق والأمين العام للجامعة العربية.

وعقدت كذلك اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اقتراحات الرئيس الجزائري بشأن تحديث وتطوير الجامعة برئاسة الجزائر وعضوية تونس والمغرب ومصر والسعودية وقطر والأمين العام، ويضاف إلى ذلك أيضاً اجتماع مجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بالسودان بعضوية مصر والسعودية والأمين العام.