الإمارات: انخفاض بنسبة 20% في انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتجة عن توليد الطاقة

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية عن انخفاض في انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتجة عن توليد الطاقة بنسبة 20% في الإمارات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك بحسب دراسة قامت بها بالتعاون مع المرافق المعنية بتوليد الطاقة بالدولة من خلال حساب كثافة انبعاثات أكاسيد النتروجين الناتجة عن توليد الطاقة بهدف تحديد خط الأساس ورصد الانخفاض الناتج في كثافة انبعاثات أكاسيد النيتروجين من هذا القطاع

وذكرت أن نتيجة الدراسة بناء على البيانات الواردة لعام 2020 التي أبرزت الانخفاض في انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتجة عن توليد الكهرباء عند مقارنتها مع البيانات المسجلة في عام 2015.

ويأتي الإعلان عن نتائج الدراسة في إطار عام الاستدامة وضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 العام الجاري، والمساهمة في خفض الانبعاثات الضارة، خاصة الناتجة عن نشاط توليد الطاقة.

كما تأتي الدراسة ضمن مستهدفات "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031" التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة في سبتمبر العام الماضي بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وتعمل الأجندة كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وتضم مبادرات الخطة التنفيذية للأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 العديد من المبادرات، ومن بين أهمها مبادرة المراقبة المستمرة للانبعاثات المرتبطة بتوليد الكهرباء، التي انبثق عنها دراسة رصد حجم انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتجة عن أنشطة توليد الطاقة.

من جهته، قال عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن "خفض الانبعاثات الضارة يمثل أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات من أجل الإيفاء بالتزاماتها المناخية والمساهمة في الحد من ظاهرة التغير المناخي عالمياً".

وأضاف أنه مع اقتراب انعقاد أعمال مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات بنهاية العام الجاري، يعكس الإعلان عن انخفاض انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتجة عن أنشطة توليد الطاقة، حرص الإمارات ومدى جديتها في تقديم نموذج عملي لمواجهة التحديات المناخية بخطوات ملموسة على أرض الواقع، وبما ينعكس أيضاً على تنفيذ أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050".

وتابع: "قامت دولة الإمارات بخطوات عملية من أجل تقليل الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة خلال السنوات السابقة، أبرزها تشغيل عدد من محاطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل محطة نور للطاقة الشمسية ومجمع محمد بن راشد للطاقة المتجددة، ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية وغيرها من المشاريع. حيث ساهم التشغيل الجزئي لهذه المشاريع بخفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتجة عن توليد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك تم ترقية العديد من شبكات محطات توليد الكهرباء، ما ساهم أيضاً في خفض تلك الانبعاثات".

وحددت الأجندة الوطنية لجودة الهواء في الإمارات 4 موجهات استراتيجية للتعامل معها لضمان تحقيق توجهات الدولة بخصوص جودة الهواء وتشمل الحد من مستويات تلوث الهواء الخارجي ونسبة التعرض لها، وتحسين جودة الهواء الداخلي وتقليل مخاطرها على صحة الإنسان، وخفض مستويات التعرض للروائح المحيطة، وتقليل مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسوح بها.