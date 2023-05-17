رئيس الوزراء: لا نفرض قيودا على دخول وخروج أموال المستثمرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المستثمر لم يواجه مشكلة في إخراج أرباحه من الدولة المصرية، في الشهور الأولى للأزمة العالمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: «في خضم الأزمة في شهر مارس، الدولة سمحت بخروج 21 مليار دولار، ما يطلق عليهم الأموال الساخنة، حتى نظهر أننا كدولة لا نفرض قيودًا على دخول وخروج أموال المستثمرين».

وتابع: «هناك دول كثيرة منعت ووقفت خروج أموال المستثمرين في هذا الملف»، مؤكدًا أن الدولة المصرية اتخذت قرارًا استراتيجيًا بهذا الخصوص.

وأكمل: «الدولة ملتزمة بالكامل أن المستثمرين يخرجوا مستهدفاتهم وأرباحهم، العملية في ظل تلك الأزمة ونقص بعض الموارد تجعلنا نضع جدول أولويات ونعمل عليه».