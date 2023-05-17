 رئيس الوزراء: لا نفرض قيودا على دخول وخروج أموال المستثمرين - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء: لا نفرض قيودا على دخول وخروج أموال المستثمرين

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 7:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 7:33 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المستثمر لم يواجه مشكلة في إخراج أرباحه من الدولة المصرية، في الشهور الأولى للأزمة العالمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: «في خضم الأزمة في شهر مارس، الدولة سمحت بخروج 21 مليار دولار، ما يطلق عليهم الأموال الساخنة، حتى نظهر أننا كدولة لا نفرض قيودًا على دخول وخروج أموال المستثمرين».

وتابع: «هناك دول كثيرة منعت ووقفت خروج أموال المستثمرين في هذا الملف»، مؤكدًا أن الدولة المصرية اتخذت قرارًا استراتيجيًا بهذا الخصوص.

وأكمل: «الدولة ملتزمة بالكامل أن المستثمرين يخرجوا مستهدفاتهم وأرباحهم، العملية في ظل تلك الأزمة ونقص بعض الموارد تجعلنا نضع جدول أولويات ونعمل عليه».


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