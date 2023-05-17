أردوغان: روسيا وأوكرانيا تتفقان على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

اتفقت روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، على تمديد العمل باتفاق يسمح لأوكرانيا بتصديرالحبوب عبر البحر الأسود لمدة شهرين آخرين، حسبما قال الرئيس التركى، المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان فى أنقرة.

ولم يكن واضحا في البداية ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديد الاتفاق المهم الذي يسمح باستمرار تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، رغم الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتعتقد روسيا أن هناك حاجة إلى وجود قاعدة عادلة للصادرات من البلدين، حيث قال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم الثلاثاء، إن العقوبات الغربية على روسيا تعرقل تنفيذ الاتفاق.

وللاتفاق أهمية بالغة حيث تعد أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم.

وحال عدم تمديد الاتفاق، كان ذلك يعني عرقلة الأسطول الروسي في البحر الأسود الصادرات، وهو ما من شأنه أن يوجه صفعة قاسية لاقتصاد أوكرانيا وسلاسل الإمداد على مستوى العالم.