انطلقت منذ قليل وقائع حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "جوارب عميد الأدب" للكاتب أحمد كامل، في مبنى قنصلية بوسط البلد، وذلك بحضور الروائية نورا ناجي والناقدة آية طنطاوي.

واستهلت الناقدة آية طنطاوي، الحديث بالتأكيد على أن الكاتب أحمد كامل يملك أسلوبا خاصا يشكل عالما فريدا ولغة مميزة، موضحة أن أبطال القصص الخاصة به لهم ماضي، ويشتركوا في أنهم قد ورثوا من أهاليهم الوظائف والسمات فنستيطع أن نستقرأ من ذلك ظهور السلطة الأبوية.

من أجواء المجموعة نقرأ: "أسطى وصبيّ ومهنة. تحضر هذه الثلاثية في غالبية قصص المجموعة. ثمَّة مهنة متوارثة من جيل إلى آخر، ثمة حِرفة واحدة تنتقل من والد إلى ابن، أحيانًا بشكل يُشبه التورُّط. وعبر انتقال تلك المهن من زمن إلى زمن مُغاير، تبزغ الفوارق والتناقضات بين الآباء والأبناء".

- من إحدى قصص المجموعة:«أبي! أهذا أبي؟! وهل تدري ما أبي؟! الأسطى الكبير في البلدة، بنَّاء قوارب بريمو. بمفرده وخلال شهر، بإمكانه إنجاز قارب يتطلب أربعة رجال ومثلهم من الشهور. أينما يمشي وراءه صبيانه؛ فراشات حول عزيز ضوء. زفَّة أينما راح وزفَّة متى حلَّ. ما في البحر نقطة إلا ووطأتها صنعتُه».

أحمد كامل؛ كاتب وروائي مصري. مواليد 1981. صدرت له مجموعتان شعريتان وروايتان: العهد القديم 2016، وجبل المجازات 2018، والتي حازت على جائزة الأديب يحيى حقي في دورتها الأولى عام 2021.