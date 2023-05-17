أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سعادته بعودة نوع "المونودراما"، حيث أن هناك عدد من الأساتذة الكبار الذي قدموا مثل هذا النوع ومنها صفية العمري.

وأشار "زكي"، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن إقدام الفنانة فاطمة محمد على هذا النوع من "المونودراما" جيد مثل هذا العرض هو شئ سعيد، مضيفًا: "برافو يا فاطمة على هذا العرض.. ليلة جيدة جدًا وليست هي الليلة الأولى لها".

وفي نفس السياق، أشارت الفنانة فاطمة محمد علي، أن "مونو دراما" من أصعب أنواع الفنون المسرحية، كما أن عرض "سيب نفسك" تميز بالغناء اللايت وبها 5 أغاني وبها عرائس أيضًا، كما أن السمعة الطيبة للعرض كانت من أول لحظة، متابعة: "تجسدي لشخصية "الكناسة" لمس قلب الناس والمشاهدين".