تقرير: المستثمرون في أسواق المال التركية قلقون بسبب نتيجة جولة الانتخابات الأولى



بعث المستثمرون في أسواق المال التركية، رسالة مفادها أنهم قلقون، ولكنهم ليسوا منزعجين، بسبب النتيجة غير المحسومة بعد، في الجولة الأولى من الانتخابات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الأربعاء.

ويشار الآن إلى المقايضات الائتمانية في حالات التخلف عن سداد الديون السيادية المقومة بالدولار لمدة عام، والتي كان قد تم تداولها بواقع نحو 482 نقطة أساس في أواخر الشهر الماضي، يتم تداولها حاليا بواقع 664 نقطة أساس.

ويشير هذا التسعير إلى أن المتداولين يأخذون بعين الاعتبار احتمالا محايدا بشأن المخاطر المتعلقة بالتخلف عن سداد الديون السيادية بواقع نحو 10%، حيث يفترضون معدل استرداد تبلغ نسبته 40%.

ومع ذلك، تتسم التوقعات الحالية التي وضعها المتداولون، بقدر أكبر من التفاؤل مما كانت عليه في يونيو من العام الماضي، عندما توقعوا أن تكون نسبة التخلف عن السداد 17%.