قال طارق الشناوي الناقد الفني، إن الفترة الماضية شهدت حالة الترقب بعد غياب الأعمال التاريخية عن الدراما المصرية، لافتًا إلى أن العمل التاريخي مكلف والدقة فيه متناهية لأن الأخطاء به تُبعد الجماهير عن متابعته.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، في حلقة خاصة داخل موقع تصوير مسلسل رسالة الإمام، أن العمل التاريخي يحتاج إلى قدرات خاصة من الممثلين، ليست من ناحية الأداء اللغوي فقط، ولكن على سبيل المثال القدرة على ركوب الخيل والإيقاع الموسيقي في الأداء.

وأكد أن هناك تفاصيل كثيرة تجعل هناك نُدرة من الممثلين هم من يستطيعون إجادة الأداء في الأعمال التاريخية، مُوضحًا أن استخدام العامية في العمل كان للضرورة لأنه مسلسل تاريخي وله إيقاع لغة عربية فصحى ولكن لم تكن لغة عامية متردية.

ولفت إلى أن مسلسل رسالة الإمام، حمل رسائل مهمة عن الوسطية وسماحة وعمق الإسلام، مؤكدًا أنه قدم العلاقة مع الأقباط بشكل جيد دون أن يكون بها تعسف.

المسلسل الذي يؤدي دور البطولة فيه الفنان خالد النبوي، جاء في إطار تاريخي الأحداث الحقيقية لحياة الإمام محمد الشافعي، والصعوبات التي واجهته أثناء محاولته في نشر رسالته.