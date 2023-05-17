أبو الغيط: الدول العربية لا تزال تتأثر بالتدخل في شئونها الداخلية

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الدول العربية لا تزال تتأثر بالتدخل في شئونها الداخلية.

وأضاف في كلمته خلال انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، اليوم الأربعاء، أنه يرحب بالاتفاق السعودي الإيراني، مبديا تطلعه لأن يكون خطوة تؤسس علاقة جديدة تقوم على حسن الجوار وتضع حدا للأزمات في المنطقة.

وأشار إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يقترب من الانفجار، موضحا أن استمرار الاحتلال وغياب التسوية سبب رئيس في معاناة الفلسطينيين.

وأكّد أن حكومة اليمين الفلسطيني تمارس سياسات متطرفة تحمل مخاطر كبيرة، محملا حكومة الاحتلال عن التدهور الخطير في الوضع هناك.

وشدد على أن النهج المتطرف لحكومة الاحتلال سينعكس على التعامل العربي معها، وفق محددات مبادرة السلام.