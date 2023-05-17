وزير الخارجية الإيطالي: رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى خطأ

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن أمله بألا يقدم رفع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مجددا، لأن ذلك سيكون خطأ.

وقال نائب رئيس الوزراء في تصريحات على هامش اجتماع مجلس إدارة جميعة المصارف الإيطالية (ABI) بروما الأربعاء وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إنه يمكن للبنك المركزي في إطار حريته بالتصرف أن يفعل ما يشاء، لكن التراجع من فائدة بحجم 0.50 نقطة مئوية إلى 0.25 أصلا، يُعدّ خطوة إلى الأمام.

وأوضح الوزير تاياني أن التضخم في أوروبا لا يمتلك جذورا داخلية كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية"، وبالتالي "لا يمكن حل المشكلة عن طريق رفع أسعار الفائدة، لأن العائلات ستدفع هذا الثمن".

وذكر الوزير، أنه تطرقنا خلال الاجتماع إلى موضوع تدويل شركاتنا والدور الذي يمكن أن يلعبه النظام المصرفي في تعزيز سياسة بلادنا الخارجية”، على ضوء حقيقة، "أنه أمر لا يقوم به الوزير بالتعاون مع الكوادر الدبلوماسية فحسب، بل عمل يؤديه النظام الإيطالي بأكمله".

وتابع: "نريد زيادة الصادرات بشكل أكبر مقارنة بحجم الـ600 مليار الذي تم بلوغه العام الماضي"، مستدركا: "لكن يجب ضمان استمرار الأعمال التجارية ودعمها من قبل النظام المصرفي". وخلص تاياني إلى القول، إنه "يمكن تعزيز حضور إيطاليا في الخارج بفضل شبكة سياسية، تجارية، صناعية ومصرفية"، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين النتائج التي نحظى بها اليوم.