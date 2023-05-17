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بدء تشغيل خط ساخن لمجال الدفاع بين اليابان والصين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 2:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 2:37 م

بدأت اليابان والصين، تشغيل خط ساخن في مجال الدفاع بين البلدين أمس، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء.

ويستهدف الخط الساخن منع الاشتباكات العرضية بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الصيني.

وقالت حكومتا الدولتين، إن وزير الدفاع الياباني هامادا ياسوكازو، ونظيره الصيني لي شانجفو، تحدثا على الخط لأول مرة لمدة 20 دقيقة تقريبا، بداية من الساعة 0430 مساء.

وكان قد تم في 31 من مارس الماضي، إطلاق الخط الساخن، وهو جزء من آلية اتصالات أوسع نطاقا بين طوكيو وبكين، تم تقديمها في وقت سابق لمنع الاشتباكات العرضية في البحر أو في الجو.

وأكد وزيرا الدفاع، أن آلية الاتصالات بأكملها تقوم بدور مهم في بناء الثقة المتبادلة ومنع الطوارئ المحتملة.


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