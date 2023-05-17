رئيس الوزراء: المستثمر الأجنبي يستطيع التعامل مع البنوك في فترة تأسيس الشركة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس في إطار تعامله مع تحدي تأسيس الشركات الذي يواجه المستثمرين، يعمل على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحيث تساهم وتشجع التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «التعديلات ستتيح للمستثمر الأجنبي التعامل مع البنوك في فترة تأسيس الشركة».

ولفت إلى تعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار؛ لتشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي، وتتمكن من الاستمتاع بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وذكر أن عددًا من الشركات العالمية تقدمت لإقامة مشروعات بتروكيماويات بنظام المناطق الحرة، قائلًا إن الأمر كان متوقفًا في السابق؛ لعدم وفرة الغاز الطبيعي.

وأكمل: «الدولة لديها الآن خطة واضحة ورؤية للغاز الطبيعي، من خلال المجلس الأعلى للطاقة، حتى نمنح موافقات لتلك المشروعات وتعامل بنظام المنطقة الحرة بغرض التصدير».