نائب: المواطن المصري يستفيد بصورة أكبر من الاستثمارات الأجنبية

قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنه يرحب بشراء المستثمرين المحليين لحصص أصول الدولة المطروحة ضمن برنامج الطروحات، لافتًا إلى توافق الأمر مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ملفات»، المذاع عبر فضائية «هي»، مساء الأربعاء، أن البعض يخاف جدًا من الاستثمار الأجنبي، ذاكرا أن هؤلاء الأشخاص غير محقون في وجهة نظرهم.

وأكد أن تلك الاستثمارات الأجنبية تقلل نسب البطالة من خلال توفير فرص العمل، كما تعمل على زيادة عائدات الدولة، مضيفًا: «المستثمر يحصل على جزء من الأرباح، لكن معظم تكاليفه وأرباحه عبارة عن مصروفات تدخل الدولة في شكل ضرائب ومرتبات وامتيازات للعاملين».

وأوضح أن المواطن المصري يستفيد بصورة أكبر من الاستثمارات الأجنبية، قائلًا إن المستثمر الأجنبي لا يأتي إلى الدولة إلا بناء على ثقة من المستثمر المحلي في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى «جدية الحكومة في عملية البيع، وتخارجها من القطاعات التي ترى بأنها ليست بحاجة للتواجد فيها بقوة، وإمكانية إسنادها إلى القطاع الخاص».

وذكر أن «الدولة تتوسع في الاستثمارات والمشروعات التي تحمي المواطن»، معقبًا: «توفر له السلع الأساسية وتمد له خدمات المياه والكهرباء في النجوع والكفور، فلا مستثمر أجنبي أو محلي سيستثمر في أمور لا عائد لها».

وكانت وزارة المالية – التي تعد المالك النهائي لحصة الحكومة في المصرية للاتصالات – أعلنت الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

وبحسب بيان من الوزارة يوم الأحد، تبلغ الشريحة الأولى 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، بقيمة 3.7 مليار جنيه.