الصحة: إطلاق 13 قافلة طبية اليوم وغدا ضمن حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، اليوم وغدا 17 و18 مايو 2023.

وأكدت الوزارة أن القوافل سيتم توجيهها الي محافظات القاهرة، والبحيرة، ومطروح، والوادي الجديد، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف، ودمياط.

وأشارت إلى أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.